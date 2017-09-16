В Дейр-эз-Зор после снятия блокады возвращается мирная жизнь

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 16 сен — РИА Новости. Освобожденный в начале сентября Дейр-эз-Зор постепенно возвращается к мирной жизни после снятия блокады: в городе на северо-востоке Сирии пока есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру начинают восстанавливать.
На днях в Дейр-эз-Зор из Дамаска завезли оборудование для пекарен, и горожане увидели свежую выпечку, которая исчезла с приходом боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Продукты питания теперь доставляют автотранспортом, хотя совсем недавно российским военным приходилось сбрасывать гуманитарную помощь над осажденным городом с самолетов.
Боевики за рекой
"Мы долго не могли выбить боевиков отсюда, те постоянно обстреливали пригород из артиллерии. Здесь высота Вайль-Карра — мы отбили ее у террористов несколько дней назад. Теперь мы контролируем эту дорогу, по которой игиловцы получали подкрепление и боеприпасы", — сообщил журналистам военнослужащий сирийской армии Абдель Салах.
Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум. Боевики отброшены от Дейр-эз-Зора на расстояние в 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.
Российских медиков ждут
"Мы благодарны России. После того, как город освободили, у нас появились медикаменты, бинты, а главное — более опытные коллеги, которые всегда выручат советом", — отметил врач городской больницы Башар Ассаф. По словам его коллеги Асера Ибрагима, сейчас больницам города не хватает анестезиологов и хирургов. "Мы будем рады принять хотя бы на время российских военных врачей", — добавил он.
В больницах Дейр-эз-Зора также не хватает препаратов анестезии и карет скорой помощи, а автопарк реанимобилей был полностью уничтожен боевиками. В ближайшее время сирийское правительство планирует направить в освобожденный город крупную партию спецтехники.