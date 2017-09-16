АКЕРБАТ (провинция Хама, Сирия), 16 сен — РИА Новости. Российские и сирийские саперы разминировали основные дороги в городе Акербат, освобожденном от боевиков в начале сентября, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

"На данное время продолжается зачистка и разминирование Акербата, мы совместными усилиями очистили все дорожные направления, основные дорожные магистрали, и сегодня эта работа продолжается", — сказал генерал.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>