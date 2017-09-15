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Война в Сирии
Война в Сирии

В ООН заметили признаки улучшения ситуации в Сирии

20:4915.09.2017
(обновлено: 20:50 15.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии отдыхают в тени техники на позициях в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фотоБойцы сирийской армии отдыхают в тени техники на позициях в районе Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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РИМ, 15 сен — РИА Новости, Александр Логунов. В ситуации в Сирии наблюдаются признаки улучшения, необходимо создать условия для возвращения людей к своим делам и возобновления прежней жизни, заявил заместитель директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Амир Абдулла.

Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Прежде всего, как только в ситуации на земле произойдут положительные изменения, мы получим больший доступ с более низкими затратами. На протяжении долгого времени мы могли оказать помощь населению некоторых районов Сирии, Дейр-эз-Зора посредством довольно дорогих парашютных сбросов. Если условия, как мы надеемся, позволят нам вскоре добираться до них наземным путем, это снизит затраты на доставку, что даст возможность оказывать помощь большему количеству людей на протяжении более продолжительного времени", — сказал Абдулла на презентации доклада ООН о производственной безопасности и уровне голода в мире.

По его словам, если переговоры приведут к установлению мира и люди начнут возвращаться в свои дома, оказание гуманитарной помощи должно перерасти в содействие населению с тем, чтобы оно заново устраивало свою жизнь, начинало производить сельскохозяйственные культуры или участвовать в какой-нибудь экономической деятельности.

"Да, есть ранние признаки улучшения (ситуации в Сирии — ред.), и мы надеемся, оно продолжится, но необходимо перейти от переговоров к ситуации на земле, чтобы люди безопасно возвращались в свои дома", — сказал замглавы ВПП на вопрос РИА Новости.

В докладе пяти гуманитарных организаций ООН "Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире", который представлен в пятницу в Риме, говорится, что в результате гражданской войны в САР 6 миллионов людей покинули свои дома и нашли пристанище в других регионах страны, еще 5 миллионов оказались в соседних странах. От отсутствия продовольственной безопасности страдают 7 миллионов сирийцев.

"Это дает основания для оптимизма, но мы должны удостовериться, что люди получают дивиденды от мира, потому что этот мир поддерживается", — отметил Абдулла.

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото
© РИА Новости
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В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ). До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

Параллельно с этим арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. По оценке МККК, положение людей в Ракке очень сложное.

В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.

*Запрещенная в России террористическая организация

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