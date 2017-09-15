В ООН заметили признаки улучшения ситуации в Сирии

РИМ, 15 сен — РИА Новости, Александр Логунов. В ситуации в Сирии наблюдаются признаки улучшения, необходимо создать условия для возвращения людей к своим делам и возобновления прежней жизни, заявил заместитель директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Амир Абдулла.
По его словам, если переговоры приведут к установлению мира и люди начнут возвращаться в свои дома, оказание гуманитарной помощи должно перерасти в содействие населению с тем, чтобы оно заново устраивало свою жизнь, начинало производить сельскохозяйственные культуры или участвовать в какой-нибудь экономической деятельности.
"Да, есть ранние признаки улучшения (ситуации в Сирии — ред.), и мы надеемся, оно продолжится, но необходимо перейти от переговоров к ситуации на земле, чтобы люди безопасно возвращались в свои дома", — сказал замглавы ВПП на вопрос РИА Новости.
В докладе пяти гуманитарных организаций ООН "Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире", который представлен в пятницу в Риме, говорится, что в результате гражданской войны в САР 6 миллионов людей покинули свои дома и нашли пристанище в других регионах страны, еще 5 миллионов оказались в соседних странах. От отсутствия продовольственной безопасности страдают 7 миллионов сирийцев.
"Это дает основания для оптимизма, но мы должны удостовериться, что люди получают дивиденды от мира, потому что этот мир поддерживается", — отметил Абдулла.
Параллельно с этим арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. По оценке МККК, положение людей в Ракке очень сложное.
В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.
*Запрещенная в России террористическая организация
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