Центр по примирению в Сирии передал 680 наборов с гумпомощью жителям Алеппо

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии передал 680 продуктовых наборов и предметов первой необходимости жителям Ум-Ал-Хаед в провинции Алеппо; более 400 жителей населенных пунктов провинции смогли вернуться в свои дома, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

"В провинции Алеппо проведена гуманитарная акция, в ходе которой наиболее нуждающимся жителям Ум-Ал-Хаед выдано 680 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. Продолжается возвращение в свои дома беженцев – жителей Телль-Рифъата, Кафер-Антуна, Ахраса, Джубы и Вахшии. За прошедшие сутки в родные дома вернулись более 400 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, офицеры российского Центра примирения совместно с представителями комитетов нацпримирения в Сирии проверили состояния объектов водоснабжения и энергетической инфраструктуры, требующих первоочередного восстановления, в населенных пунктах Асбин-Эс-Сугра и Зибдин провинции Риф-Дамаск, Джебаб и Изра провинции Деръа.

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