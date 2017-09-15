АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Окончательное решение по расширению списка стран-наблюдателей на переговорах по Сирии в Астане будет принято по дипломатическим каналам, среди кандидатов пять стран, заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев.

"Мы подняли этот вопрос в наших контактах с иранскими и турецкими партнерами. Окончательного решения нет, этот вопрос имеет в том числе политическое влияние. Решили определить критерии, по которым той или иной стране будет предоставляться статус наблюдателя в Астанинском процессе на перспективу", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

По его словам, стороны "решили это согласовать по дипломатическим каналам". "Если мы придем к согласию, то, соответственно, передадим заявку через наших казахстанских друзей", — добавил он.

По словам Лаврентьева, потенциально среди тех стран, которые могут стать наблюдателями в астанинском процессе Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан — "соседние страны, ведущие совместную борьбу с терроризмом".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.

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