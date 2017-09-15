АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Окончательное решение по расширению списка стран-наблюдателей на переговорах по Сирии в Астане будет принято по дипломатическим каналам, среди кандидатов пять стран, заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев.
По его словам, стороны "решили это согласовать по дипломатическим каналам". "Если мы придем к согласию, то, соответственно, передадим заявку через наших казахстанских друзей", — добавил он.
По словам Лаврентьева, потенциально среди тех стран, которые могут стать наблюдателями в астанинском процессе Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан — "соседние страны, ведущие совместную борьбу с терроризмом".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.
В ходе шестого раунда переговоров РФ, Иран и Турция как страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии и приняли четыре документа, регламентирующих их мониторинг.
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