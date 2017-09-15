Россия ожидает освобождения Ракки в ближайшее время

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. РФ надеется, что через "месяц-другой" Ракку освободят от террористов и призывает оппозицию Сирии присоединиться к борьбе с терроризмом, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Мы очень сожалеем, что отдельные представители оппозиции делают заявления в сторону отказа от совместной с правительственной войсками борьбы с террористическими группировками. Борьба с терроризмом является главной целью работы сирийской армии", — сказал он на пресс-конференции, добавив, что некоторые умеренные оппозиционные группировки уже ведут борьбу с "Исламским государством*" и "Джебхат ан-Нусрой*" (террористические группировки, запрещены в России).

"Причем ведут достаточно успешно, подтверждением чему является, как мы видим, частичное освобождение Ракки. Как мы надеемся, где-то через месяц-другой этот город будет полностью освобожден от террористов", — добавил он.

*Запрещенные в России террористические организации