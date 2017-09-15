Россия ожидает освобождения Ракки в ближайшее время

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. РФ надеется, что через "месяц-другой" Ракку освободят от террористов и призывает оппозицию Сирии присоединиться к борьбе с терроризмом, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
"Причем ведут достаточно успешно, подтверждением чему является, как мы видим, частичное освобождение Ракки. Как мы надеемся, где-то через месяц-другой этот город будет полностью освобожден от террористов", — добавил он.
*Запрещенные в России террористические организации