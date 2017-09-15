России хотелось бы услышать о размежевании сирийской оппозиции и боевиков

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Москве хотелось бы услышать на переговорах в Астане об окончании процесса размежевания террористов от оппозиции в Сирии, но к сожалению, этого не произошло, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Нам бы очень хотелось слышать, что процесс размежевания сил умеренной оппозиции и группировок, связанных с ИГИЛ*, связанных с "Джебхат ан-Нусрой"*, полностью завершен. К сожалению, это не так", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

По его словам, к примеру, в южной и юго-западной зоне безопасности находится "достаточно большое количество" подразделений "Джебхат ан-Нусры"*, которые удерживают ряд территорий и в настоящее время предпринимают "дерзкие вылазки" против отрядов умеренной оппозиции.

"Определенное размежевание, конечно, произошло, но присутствие террористических организаций в этих зонах по-прежнему остается. Именно здесь встает вопрос о том, чтобы полностью избавить эти территории, зоны деэскалации от деструктивных элементов в лице "Джебхат ан-Нусры"*, — сказал Лаврентьев.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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