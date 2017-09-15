МККК и сирийский Красный Полумесяц направили в Дейр-эз-Зор конвои с помощью

ЖЕНЕВА/ДАМАСК, 15 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем (САКП) направили в Дейр-эз-Зор после его разблокирования три гуманитарных конвоя с 2,4 тысячами тонн помощи, сообщили РИА Новости представители МККК и САКП.
По ее словам, первый совместный гуманитарный конвой МККК и САКП из 42 грузовиков с продовольствием и медикаментами для 80 тысяч человек был направлен в Дейр-эз-Зор 8 сентября.
Каждый набор включал в себя продукты, которых хватит для семьи из пяти человек на один месяц: шесть консервных банок бобов, шесть банок горошка, пять банок консервированного тунца, один пакет с финиками, две банки джема и одна бутылка масла.
МККК 11 сентября также доставил в город материалы для очистки и использования воды, в том числе, 19 пластиковых баков и 85 рукомойников.
Всего в Дейр-эз-Зор со стороны МККК и САКП было доставлено 2400 тонн гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости глава отделения сирийского Красного Полумесяца в провинции Дейр-эз-Зор Мохаммад Дахбуш.
"На сегодняшний день пришли три колонны. Мы постарались в течение 24 часов раздать всем гражданам имеющиеся продукты и не только. После снятия осады аэропорта мы в считанные часы направили продукты и хлеб в восточные кварталы Гарабиш и Джафра", — сказал Дахбуш.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду ИГ*. До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.
В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.
*Террористическая организация, запрещенная в России.