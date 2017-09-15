МККК и сирийский Красный Полумесяц направили в Дейр-эз-Зор конвои с помощью

ЖЕНЕВА/ДАМАСК, 15 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем (САКП) направили в Дейр-эз-Зор после его разблокирования три гуманитарных конвоя с 2,4 тысячами тонн помощи, сообщили РИА Новости представители МККК и САКП.

"Вчера, 14 сентября, четыре дополнительных грузовика с помощью первой необходимости прибыла в Дейр-эз-Зор. Оказание дополнительной помощи будет зависеть от оценки нужд, которые проводит САКП", — сказала РИА Новости пресс-секретарь МККК в Женеве Йоланда Жакеме.

По ее словам, первый совместный гуманитарный конвой МККК и САКП из 42 грузовиков с продовольствием и медикаментами для 80 тысяч человек был направлен в Дейр-эз-Зор 8 сентября.

Каждый набор включал в себя продукты, которых хватит для семьи из пяти человек на один месяц: шесть консервных банок бобов, шесть банок горошка, пять банок консервированного тунца, один пакет с финиками, две банки джема и одна бутылка масла.

МККК 11 сентября также доставил в город материалы для очистки и использования воды, в том числе, 19 пластиковых баков и 85 рукомойников.

Всего в Дейр-эз-Зор со стороны МККК и САКП было доставлено 2400 тонн гуманитарной помощи, сообщил РИА Новости глава отделения сирийского Красного Полумесяца в провинции Дейр-эз-Зор Мохаммад Дахбуш.

"На сегодняшний день пришли три колонны. Мы постарались в течение 24 часов раздать всем гражданам имеющиеся продукты и не только. После снятия осады аэропорта мы в считанные часы направили продукты и хлеб в восточные кварталы Гарабиш и Джафра", — сказал Дахбуш.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду ИГ*. До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

Параллельно с этим арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. По оценке МККК, положение людей в Ракке очень сложное.

В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.