Де Мистура оценил настойчивость стран-гарантов на переговорах в Астане

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура отметил настойчивость стран-гарантов в ходе шестого раунда переговоров по Сирии в Астане.

"Мы хотели бы оценить настойчивость стран-гарантов: были очень напряженные, долгие дискуссии", — заявил на пресс-конференции после завершения шестого раунда де Мистура.

В пятницу по окончании шестого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) объявили о создании четырех зон деэскалации. До этого поступали сообщения, что основные сложности возникли вокруг того, кто будет осуществлять мониторинг в Идлибе. В трех остальных зонах этим занимается российская военная полиция. Источник в одной из делегации перед финальной пресс-конференцией сообщил РИА Новости, что в итоге стороны договорились, что мониторинг по внутренней границе северной зоны деэскалации будет вести Турция, по внешней — Россия и Иран.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>