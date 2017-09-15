Де Мистура объявит дату переговоров в Женеве после консультаций с СБ ООН

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура намерен объявить дату очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве после консультаций с генсеком и Совбезом ООН.

"Никто не выиграл войну, никто не может заявить о своей победе военным путем. Поэтому нам необходимо донести в Женеву эффект Астаны, чтобы политпроцесс двигался вперёд на основе деэскалации. Я поеду в Нью-Йорк проконсультироваться с генсеком и СБ о следующих шагах и потом объявлю, когда состоятся следующие женевские переговоры", — заявил на пресс-конференции после завершения шестого раунда де Мистура.

В четверг советник де Мистуры Виталий Наумкин сообщил РИА Новости, что переговоры в Женеве запланированы на начало октября.

Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса стартовал в среду с заседаний рабочих групп. В четверг и пятницу состоялись переговоры делегаций стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), оппозиция САР провела встречи с делегациями ООН, США, Великобритании, Франции, Турции. В пятницу по окончании раунда переговоров страны-гаранты объявили о создании четырех зон деэскалации.

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