МККК приветствовал решение по зонам деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 15 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста приветствует принятие в Астане документов, регламентирующих мониторинг в зонах деэскалации в Сирии, рассчитывает, что это приведет к облегчению гуманитарного доступа в эти районы, заявила РИА Новости пресс-секретарь МККК Анастасия Исюк.

В ходе шестой встречи по Сирии, проходившей в Астане 14-15 сентября, стороны приняли четыре документа, касающихся установления зон деэскалации в Сирии. Документы, в частности, касаются принципов сил, которые будут размещаться в этих зонах; правил использования силы; правил действий на полосах безопасности, чек-поинтах и наблюдательных постах в зонах деэскалации; правил совместного центра координации РФ, Ирана и Турции по наблюдению за реализацией зон деэскалации.

"МККК приветствует любые усилия для обеспечения защиты мирных жителей, больных и раненых. Эти усилия должны быть приняты в соответствии с международным правом и должны быть эффективными", — сказала она.

По ее словам, сотрудники МККК наблюдали снижение насилия в ряде мест в Сирии за последние месяцы, однако боевые действия все еще продолжаются, и уровень гуманитарных нужд все еще высок.

Исюк добавила, что МККК рассчитывает, что согласование мер по зонам деэскалации "приведет к облегчению гуманитарного доступа в эти районы".

Она напомнила, что МККК совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем за первые шесть месяцев 2017 года провели 27 миссий по доставке гуманитарной помощи через линию фронта. Конвои были направлены в пригород Дамаска, провинции Хомс, Хама и Алеппо.

"Однако доступ еще недостаточен. Доставка помощи должна происходить на регулярной основе, без условий и при обеспечении всех необходимых гарантий безопасности, действует ли в этом районе режим прекращения огня или нет", — добавила Исюк.

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