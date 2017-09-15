Де Мистура рассказал, в чем не удалось достичь прогресса на "Астане-6"

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. В ходе переговоров по сирийскому урегулированию в Астане не удалось достичь достаточного прогресса в вопросе освобождения заключенных, заявил спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

"Что касается задержанных, то, к сожалению, нет еще достаточного прогресса. Мы настаивали на том, чтобы обсуждался этот вопрос и были конкретные результаты не только в рамках астанинского процесса, но и в ООН, в Нью-Йорке, Женеве, везде. Потому что есть тысячи семей задержанных, похищенных, пропавших людей, которые просят нас ответить на вопрос, где их отцы, матери, сестры и братья. Мы должны решить эту проблему в конечном итоге", — сказал де Мистура на пресс-конференции.

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