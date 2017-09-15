Путин и Макрон выразили готовность к наращиванию координации по Сирии

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность к наращиванию российско-французской координации по Сирии, в том числе в рамках Женевского процесса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Выражена готовность к наращиванию российско-французской координации, в том числе в рамках Женевского процесса под эгидой ООН. Эммануэль Макрон также продвигал французское предложение о создании Контактной группы по Сирии с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН и других государств, которые могут повлиять на нормализацию обстановки в САР", — говорится в сообщении.

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