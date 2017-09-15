Лаврентьев рассказал о создании комитетов нацпримирения в Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Создание комитетов национального примирения в Сирии преследует сугубо гуманитарные цели для решения насущных проблем населения, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Не хотелось бы сейчас говорить об этом очень подробно, потому что данный вопрос нуждается в более глубоком изучении, прежде всего нашими партнерами — иранской стороной, турецкой стороной, которая взяла паузу до следующей "Астаны". Возможно, на следующей "Астане" этому вопросу будет уделено больше внимания, но как они заявили, им требуется время, чтобы детально изучить этот вопрос", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции по завершению шестого раунда переговоров в столице Казахстана.

Он отметил, что создание комитетов национального примирения в Сирии преследует исключительно гуманитарные цели.

"Хотя по нашему мнению, создание таких комитетов преследует чисто гуманитарный аспект, социально-бытовой — оказание помощи проживающему в этих зонах деэскалации населению в решении самых насущных проблем", — сказал он.

При этом, по его словам, прообразы таких комитетов существуют.

"Представители местных советов на местах уже поддерживают контакты с представителями центральных властей", — сказал Лавретьев, добавив, что это, в частности, происходит в районе Восточной Гуты.

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