Лаврентьев рассказал о создании комитетов нацпримирения в Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Создание комитетов национального примирения в Сирии преследует сугубо гуманитарные цели для решения насущных проблем населения, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что создание комитетов национального примирения в Сирии преследует исключительно гуманитарные цели.
"Хотя по нашему мнению, создание таких комитетов преследует чисто гуманитарный аспект, социально-бытовой — оказание помощи проживающему в этих зонах деэскалации населению в решении самых насущных проблем", — сказал он.
При этом, по его словам, прообразы таких комитетов существуют.
"Представители местных советов на местах уже поддерживают контакты с представителями центральных властей", — сказал Лавретьев, добавив, что это, в частности, происходит в районе Восточной Гуты.
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