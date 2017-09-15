Глава делегации Дамаска назвал площадку в Астане "единственно успешной"

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Площадка переговоров по сирийскому урегулированию в Астане является единственно успешной, считает глава делегации Дамаска Башар аль-Джаафари.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В пятницу в столице Казахстана завершается шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.
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