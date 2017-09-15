Россия, Иран и Турция размежевали террористов и вооруженную оппозицию Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. РФ, Иран и Турция провели размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции Сирии, присоединившихся к режиму перемирия, заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Ансари.

"Мы смогли достигнуть прогресса в том, что мы провели размежевание между террористическими группировками, которые мы рассматриваем как террористические, и вооруженными группировками оппозиции, которые принимают участие в данном (астанинском) процессе и присоединились к режиму прекращения боевых действий", — сказал Ансари, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по окончании шестого раунда переговоров в Астане.

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