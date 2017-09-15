Россия, Турция и Иран обратились к сторонам конфликта в Сирии

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Россия, Турция и Иран обратились к сторонам конфликта в Сирии, в том числе оппозиции, с призывом "воспользоваться формирующимися благоприятными усилиями" для придания импульса политическому диалогу, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, зачитав совместное заявление стран-гарантов.

"Обращаются к конфликтующим сторонам, представителям сирийской оппозиции и гражданского общества с настоятельным призывом воспользоваться формирующимися благоприятными усилиями для придания импульса межсирийскому диалогу и продвижения политического процесса под эгидой ООН в Женеве, а также других инициатив", — сообщил Абдрахманов.

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