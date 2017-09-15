Россия, Турция и Иран объявили о создании зон деэскалации в Сирии

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. РФ, ТУРЦИЯ И ИРАН ОБЪЯВЛЯЮТ О СОЗДАНИИ ЗОН ДЕЭСКАЛАЦИИ В СИРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИДЛИБЕ — ГЛАВА МИД КАЗАХСТАНА СО ССЫЛКОЙ НА СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ