Китай готов сыграть конструктивную роль в переговорах по Сирии в Астане

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости Жанна Манукян. Китай готов сыграть конструктивную роль в астанинских переговорах по Сирии, которые являются важной составляющей женевского переговорного процесса, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в конце октября, на ней возможно участие новых стран-наблюдателей, которыми могут стать Китай, ОАЭ, Египет и Ливан.

"Мы надеемся, что в ходе следующего раунда астанинских переговоров будут достигнуты позитивные результаты. Китайская сторона поддерживает все усилия, которые способствуют политическому урегулированию сирийского кризиса, и мы готовы сыграть конструктивную роль для этого", — заявила Хуа Чуньин, отвечая на вопрос, готов ли Китая стать страной-наблюдателем на предстоящих переговорах.

Она подчеркнула, что переговоры в Астане — важная составляющая женевских переговоров.

"Китайская сторона всегда выступала за политическое решение этого вопроса, потому что мы считаем, что это единственный выход из сирийского кризиса", — добавила Хуа Чуньин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса проходит сейчас в столице Казахстана.

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