На "Астане-6" началось согласование итогового документа раунда переговоров

АСТАНА, 15 сен — РИА Новости. Делегация оппозиции прибыла в отель в Астане, где проходят переговоры по Сирии, стороны приступили к согласованию итогового документа шестого раунда, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Да, они приехали", — сказал он.

По словам собеседника агентства, стороны находятся в двух залах и согласовывают при посредничестве стран-гарантов итоговый документ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. В среду в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

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