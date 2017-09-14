В ООН заявили об ухудшении положения мирных жителей, оставшихся в Ракке

ООН, 14 сен — РИА Новости. В ООН заявили об ухудшении положения мирных жителей, остающихся в сирийской Ракке.

"В ООН обеспокоены безопасностью и защитой 15 тысяч человек, большинство из которых — женщины и дети, которые все еще находятся в городе Ракка. Гуманитарная ситуация в городе крайне плачевная. Большинство из тех, кто остаются в городе, как сообщается, сталкиваются с ухудшением гуманитарных и медицинских условий", — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в четверг.

В этой связи Дюжаррик сообщил, что агентства ООН через работающие на месте организации, продолжают доставку продовольствия, медицинских и гигиенических средств, а также вакцины в 58 районов, в которых расположилось большинство внутренних переселенцев. "Только в августе более 333 тысяч человек получили продукты, и 252 тысячам детей до пяти лет были сделаны прививки от полиомиелита в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор", — сообщил он.

Всего с июля, по данным ООН, более 51 тысячи человек покинули свои дома в Ракке.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов. По последней информации, курдско-арабские отряды SDF зачистили от боевиков 35 кварталов в центре Ракки.

*Запрещенная в России террористическая организация

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