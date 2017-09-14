В SDF заявили, что освободили от боевиков 35 кварталов Ракки

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Курдско-арабские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) зачистили от боевиков 35 кварталов в центре Ракки, заявил официальный представитель коалиции во главе с США Райан Дилон.

"В Ракке бои переместились в центр города, где SDF зачистили 35 кварталов на этой неделе", — написал Дилон в Twitter, отметив, что SDF предоставляет помощь и защиту мирным жителям, которые бегут с подконтрольных террористической группировке "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) территорий.

Дилон добавил, что продолжается работа по стабилизации ситуации в Мосуле: полиция и племенные силы проводят операции в восточных и западных районах города. SDF также провели операции против боевиков ИГ* на северо-востоке Дейр-эз-Зора.

По данным представителя коалиции, в общей сложности из-под контроля ИГ* освобождены около 2,3 миллиона человек и более 43 тысяч километров территории.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>