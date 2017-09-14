МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало в Twitter видеозапись удара "Калибров" по террористам ИГ* в Сирии. Российские подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" выпустили из подводного положения семь крылатых ракет.

Целью "Калибров" были пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. Все ракеты достигли запланированных целей.

По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, удар "Калибров" был связан с операцией по освобождению области Дейр-эз-Зор.

Прорыв блокады в Дейр-эз-Зоре

Расположенный в долине реки Евфрат город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него на протяжении нескольких лет находились в руках террористов. Этот район оставался единственным плотно населенным анклавом, контролируемым ИГ*.

Несколько месяцев назад боевикам удалось полностью отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Однако днем 5 сентября сирийские правительственные войска и бойцы союзных им сил прорвали окружение террористов и встретились с защитниками города.

Наступление сирийской армии сопровождалось массированными ударами российских ВКС по опорным пунктам и боевой технике боевиков. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" ударил по объектам террористов крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" из акватории Средиземного моря.

Во время операции российским ВКС также удалось уничтожить "министра войны" Гулмурода Халимова и еще нескольких военачальников ИГ*.

Губернатор одноименной провинции Мухаммед Ибрагим Самра рассказал, что после прорыва блокады Дейр-эз-Зор начал возвращаться к жизни.

"Дейр-эз-Зор пережил самую долгую блокаду в современной истории. Город погрузился во тьму: не было ни электричества, ни дизельного топлива, ни газа. Не хватало врачей, особенно хирургов. Вся надежда была на вертолеты, с помощью которых людей доставляли на лечение в соседние города", — рассказал он.

Переломный момент

Прорыв блокады не означает полного разгрома террористов, однако является серьезной победой сирийской армии и ее союзников. Сейчас в районе Евфрата продолжаются бои. Отряды сирийской армии перешли в наступление к востоку от Дейр-эз-Зора. Им удалось взять под контроль господствующую высоту между городом и базой ВВС, а затем соединиться с защитниками базы. Передовые отряды сирийской армии также взяли под контроль стратегически важные высоты на горной гряде Каррум к юго-востоку от авиабазы.

Командующий операцией генерал Мохаммед Хадур заявил, что город может быть полностью освобожден в течение нескольких дней. Это во многом зависит от деблокирования дороги, связывающей населенный пункт с Пальмирой.

С западной окраины города уже начала поступать гуманитарная помощь, которой жители Дейр-эз-Зора были долгое время лишены.

* Террористическая организация, запрещена в России