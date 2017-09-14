МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Twitter видеозапись нанесения подлодками "Великий Новгород" и "Колпино" удара крылатыми ракетами "Калибр" по объектами террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии.

Ранее сообщалось, что находящиеся в восточной части Средиземного моря подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам ИГ* в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных террористической группировке районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

Как отметили в Минобороны РФ, по объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования, дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

Подчеркивалось, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех запланированных целей.

* Террористическая организация, запрещена в РФ