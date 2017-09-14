Иордания обещает вернуть Сирии древние артефакты, изъятые у контрабандистов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Иордания вернет Сирии изъятые у контрабандистов за время войны артефакты древности, когда ситуация в Сирии стабилизируется, пообещал глава управления древностей Иордании Монзер аль-Джамахауи в интервью местной газете "Аль-Гад".
По словам министра, управление накопило большое число украденных из Сирии предметов старины. Известно, что незаконной продажей сирийских древностей, в том числе вывезенных из Пальмиры, промышляли террористы ИГ* (запрещена в РФ).
"Управление накопило немало предметов древности, которые были изъяты за последние годы во время попыток контрабанды из Сирии в Иорданию", — рассказал аль-Джамахауи.
Он не раскрыл точное число таких предметов, но отметил, что к владельцам уже вернулись около 2,5 тысячи единиц аналогичного конфиската из Ирака. По его словам, сирийские артефакты останутся в специальном хранилище в Иордании, пока в Сирии не "восстановится безопасность, и стабилизируется ситуация".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>