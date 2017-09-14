Сирийская оппозиция может создать единую делегацию в Женеве, считают в ООН

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Сирийская оппозиция может создать единую делегацию на предстоящем раунде переговоров в Женеве, сообщил РИА Новости Виталий Наумкин, советник спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры.

"Возможность есть", — сказал Наумкин, отвечая на вопрос, существует ли возможность создания единой делегации сирийской оппозиции на предстоящих переговорах в Женеве.

Ранее Наумкин сообщил, что проведение очередного раунда запланировано на начало октября.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.