Российские подлодки выпустили семь крылатых ракет по объектам ИГ* в Сирии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 выпустили по объектам террористов в Сирии из подводного положения семь крылатых ракет "Калибр" морского базирования, сообщил в Минобороны РФ.

"По объектам террористов из подводного положения выпущено 7 крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в РФ