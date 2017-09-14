Межсирийские переговоры в Женеве запланировали на начало октября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Межсирийские переговоры в Женеве запланированы на начало октября, сообщил РИА Новости советник Де Мистуры Виталий Наумкин.

"Планируется на начало октября", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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