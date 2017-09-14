Сирийская оппозиция проведет на "Астане-6" ряд встреч

Переговоры по Сирии в Астане (774)

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 14 сен — РИА Новости. Делегация вооруженной сирийской оппозиции планирует в четверг встречи с представителями США, Великобритании, Франции и спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой в рамках "Астаны-6", заявил РИА Новости член делегации, один из командиров Свободной сирийской армии (ССА) Ахмад Усман.

"Сегодня будут встречи с американской, британской, французской сторонами и ООН. А именно — с послами Великобритании и Франции и спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой", — заявил агентству Усман.

Оппозиционер не уточнил, с кем из представителей США пройдет встреча.

Делегацию США, выступающих в качестве наблюдателя на шестом раунде астанинских переговоров по Сирии, возглавляет и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд.

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