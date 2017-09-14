Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Дамаск – один, Деръа – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинциях: Латакия – одно, Дамаск – два", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Дейр-Баальба провинции Хомс местному населению выдано 4,3 тонны продовольствия. Медицинскую помощь получили 117 местных жителей.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа доставлены продукты и медикаменты общим весом 132 тонны.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещена в России

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