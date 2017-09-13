В Хомсе скоро восстановят инфраструктуру для энерго- и водоснабжения

ДАР-ЭЛЬ-КАБИРА (Сирия), 13 сен — РИА Новости. Инфраструктура для энерго- и водоснабжения скоро будет полностью восстановлена в сирийской провинции Хомс, сообщил в среду журналистам заместитель губернатора провинции Домар аль-Али.

"Наша провинция понесла самый большой урон со стороны боевиков, и, конечно, понесла большие потери", — сообщил вице-губернатор, отметив, что сейчас на севере провинции Хомс открыта одна из трех зон деэскалации.

"Сейчас обстановка стабилизировалась. Мы напрямую ведем процесс примирения и стараемся решать все проблемы мирным путем", — отметил аль-Али.

По его словам, после того как был запущен процесс примирения в провинции взялись за восстановление мирной жизни.

"Взялись за перезапуск всех социальных институтов и всего того, что необходимо для обеспечения полноценной жизнедеятельности, — это электростанции, водонасосные станции. И скоро мы закончим процесс восстановления во всей провинции Хомс", — подчеркнул он.