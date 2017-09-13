Комитет нацпримирения Сирии провел заседание с участием "Джейш аль-Ислам"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Сирии прошло заседание Комитета национального примирения с участием представителей оппозиционной группировки "Джейш аль-Ислам", обсуждалось открытие участка дороги, сообщил центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"В провинции Риф-Дамаск состоялось заседание Комитета национального примирения с участием представителей вооруженной оппозиции "Джейш аль-Ислам", в ходе которого обсужден порядок открытия участка дороги М 5 Хараста-Эль-Басаль, Мухайям-Аль-Вафедин", — говорится в сообщении.

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