Российский центр по примирению передал гумпомощь в Хомсе и Эль-Кунейтре

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии провел гуманитарную акцию в провинции Хомс, выдав 420 продовольственных наборов, а также в провинции Эль-Кунейтра, где школьникам было подарено более 100 портфелей, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Проведена гуманитарная акция в провинции Хомс. Жителям Дейр-Баальбы выдано 420 продовольственных наборов с крупой пшеничной, мукой, консервами мясными и чаем. Членами Комитета национального примирения совместно с губернатором провинции Эль-Кунейтра и офицерами Центра примирения проведена акция в Джабе, посвященная началу нового учебного года. Учащимся школы Маналь Аль Эр подарено более 100 укомплектованных школьными принадлежностями портфелей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство школы и ученики поблагодарили российских школьников и юнармейцев Москвы за проявленную заботу.

Кроме того, была проведена работа по уточнению перечня первоочередных объектов инфраструктуры Джабы (провинция Эль-Кунейтра), требующих восстановления.

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