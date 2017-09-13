Число стран-наблюдателей в астанинском процессе может быть расширено

АСТАНА, 13 сен — РИА Новости. Количество стран-наблюдателей в астанинском процессе по Сирии может быть расширено, сообщил в среду источник, близкий к переговорам.

"В принципе, допускается возможность расширения стран-наблюдателей в астанинском процессе, прежде всего, за счёт стран региона", — сказал источник.

В среду шестой раунд встреч в Астане начался с заседаний рабочей группы экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Ирана, Турции). Встречи проходят в двустороннем режиме за закрытыми дверьми. Переговоры по урегулированию в Сирии состоятся в четверг и пятницу.

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