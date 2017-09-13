Генсек ООН надеется на прогресс в переговорах по Сирии в Женеве

ООН, 13 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется на прогресс на новом раунде переговоров по Сирии в Женеве, но это возможно, только если стороны поймут, что военного решения проблемы нет.

"Надеюсь, что в ходе следующего раунда переговоров в Женеве будет возможно отметить предметный прогресс", — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Гутерреша, "это может быть возможно, только если обе стороны поймут, что даже при последнем развитии событий военного решения проблемы нет".

"Необходимо политическое решение, которое позволит Сирии вернуть свои позиции в мировом сообществе", — отметил генсек ООН.

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