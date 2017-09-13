Генсек ООН просит де Мистуру остаться на посту спецпосланника по Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

ООН, 13 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью РИА Новости, что всегда просит спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру остаться на своем посту.

"Я вам так отвечу: я всегда прошу его остаться, он же всегда просит его отпустить", — сказал Гутерреш, отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы де Мистура продолжал свою работу.

Генсек подчеркнул, что де Мистура "много работал, пытаясь примирить стороны, и его усилия признаны всем международно-дипломатическим сообществом".

Де Мистура — итальянский дипломат, является спецпосланником ООН по Сирии с июля 2014 года. Он сменил на этом посту Лахдара Брахими.

Полный текст интервью читайте на сайте HYPERLINK "www.ria.ru" www.ria.ruв 12.00 мск.

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