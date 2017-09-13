Генсек ООН надеется на увеличение эффективности зон безопасности в Сирии

ООН, 13 сен – РИА Новости. Зоны деэскалации в Сирии важны, в ООН надеются, что заработают механизмы, чтобы сделать их наиболее эффективными, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в преддверии Генассамблеи ООН.

"Мы приветствовали переговоры в Астане (стран-гарантов РФ, Турции и Ирана), и мы признали важность создания зон деэскалации, и надеемся, что заработают механизмы, чтобы сделать их наиболее эффективными", — сказал он в преддверии Генассамблеи ООН.

По словам Гутерреша, "мы видим прогресс в борьбе с терроризмом, с Даеш* (ИГ*), что мы считаем важным фактором".

"Надеюсь, такое развитие событий создаст условия, чтобы и правительство и оппозиция (Сирии — ред.) хотели достичь политического решения", — отметил генсек ООН.

Полный текст будет опубликован на сайте www.ria.ru в 12:00

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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