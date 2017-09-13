Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии в течение суток

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Вадха провинции Алеппо местному населению выдано – 1,7 тонн продовольствия. Медицинскую помощь получили 396 местных жителя.
Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
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