Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии в течение суток

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 3 случая стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Дамаск – 1, Деръа – 1. Турецкой частью представительства 3 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Вадха провинции Алеппо местному населению выдано – 1,7 тонн продовольствия. Медицинскую помощь получили 396 местных жителя.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2235. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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