МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Три года дети в Дейр-эз-Зоре жили без нормальной еды, школьных уроков и игр на улице. Кому-то из них удалось покинуть город, однако у тех, чьи родные погибли от рук боевиков, такой возможности не было.

"Из-за удара ракет ИГ* по нашему дому погибли моя мама и брат", — рассказывает Абдалла. Теперь он живет с отцом и бабушкой. "После прорыва блокады стало немного легче: сейчас мы хотя бы можем учиться и нормально есть, — заключает Абдалла. — И все же мне очень больно от того, что рядом нет моих родных". На вопрос, кем он хочет быть, когда вырастет, Абдалла отвечает: инженером. "Чтобы восстановить разрушенные в городе здания и сделать жизнь такой, какой она была до войны", — уточняет он.

© Фото : Sputnik Arabic Дети, пережившие осаду Дейр-эз-Зора, Сирия © Фото : Sputnik Arabic Дети, пережившие осаду Дейр-эз-Зора, Сирия

Отца 12-летнего Фуада убил снайпер. "Я рад, что нас освободили, но вместе с тем мне грустно от того, что я не могу разделить эту радость с папой, — рассказывает мальчик. — Он всегда говорил мне, что мы не отдадим террористам нашу землю и что мы не должны их бояться". "Если бы мы боялись, то давно бы уже погибли, — отмечает 8-летняя Саха. — Армия обещала освободить нас и сдержала обещание. А мы — дети Дейр-эз-Зора — будущее страны. И мы стойко защищали свой город". Теперь все, чего хотят дети в Дейр-эз-Зоре, так это чтобы их жизнь стала прежней. "Хочется снова пойти в школу и наконец… поесть досыта", — заключает Фуад.

"Люди, особенно старики и дети, умирали от бомбардировок, голода и жажды, — рассказывает россиянка Ирина Ассаф. — При такой жаркой и сухой погоде, как в Дейр-эз-Зоре, очень не хватало питьевой воды". Город постоянно находится под обстрелом: в Дейр-эз-Зоре нет ни одной улицы, на которой не погиб хотя бы один человек. "А сколько людей пропали без вести! — говорит муж Ирины Ибрагим. — И мы не знаем, живы ли они".

© Фото : Sputnik Arabic Дети, пережившие осаду Дейр-эз-Зора, Сирия © Фото : Sputnik Arabic Дети, пережившие осаду Дейр-эз-Зора, Сирия

С весны 2014 года "Исламское государство"* (ИГ*) отрезало все наземные поставки гуманитарной помощи 100 000 мирным жителям Дейр-эз-Зора. Здесь нет интернета и очень плохо работает мобильная связь, которой хватает разве что на SMS. Цены в Дейр-эз-Зоре выше в 10-20 раз по сравнению с остальными сирийскими городами. Тем не менее первые наземные конвои уже начали доставлять жителям гуманитарную помощь.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>