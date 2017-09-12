В SDF заявили, что освободили от ИГ* 15 из 22 кварталов в Ракке

МОСКВА, 12 сен – РИА новости. В сирийской Ракке от боевиков ИГ* освобождено 15 из 22 кварталов, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Мустафа Балли.

По его словам, продолжаются ожесточенные столкновения с террористами в центральных кварталах города, боевики ИГ*, которых теснят бойцы ДСС, пытаются обороняться всеми способами, в том числе используя террористок-смертниц.

"Операция по освобождению Ракки длится уже более трех месяцев. Бои продолжаются в центре города, в районах, где расположены правительственные здания, и на площадях Саат и Делле, где террористы ДАИШ (арабский вариант названия ИГ*) устраивают показательные казни мирных жителей. Накануне нашим силам удалось отбить у ДАИШ здание управления по делам населения. К настоящему времени нам удалось отвоевать 15 кварталов. Всего в Ракке их 22", — сообщил он.

"Тридцать процентов территории Ракки все еще находится под контролем ДАИШ. Террористы, теснимые нашими бойцами, перешли к тактике привлечения смертниц, которые устраивают теракты в городе. Но это им не поможет, боевиков ДАИШ постепенно берут в кольцо окружения. Их время сочтено", — добавил Балли.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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