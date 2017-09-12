МОСКВА, 12 сен – РИА новости. В сирийской Ракке от боевиков ИГ* освобождено 15 из 22 кварталов, заявил РИА Новости представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Мустафа Балли.
"Операция по освобождению Ракки длится уже более трех месяцев. Бои продолжаются в центре города, в районах, где расположены правительственные здания, и на площадях Саат и Делле, где террористы ДАИШ (арабский вариант названия ИГ*) устраивают показательные казни мирных жителей. Накануне нашим силам удалось отбить у ДАИШ здание управления по делам населения. К настоящему времени нам удалось отвоевать 15 кварталов. Всего в Ракке их 22", — сообщил он.
Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Ранее представитель SDF заявила, что в Ракке осталось от 700 до 1000 террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>