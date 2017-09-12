Российские военные доставили в Сирию более 50 тонн гумпомощи за неделю

ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Российские военные за неделю доставили в труднодоступные районы Сирии более 50 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Только за последнюю неделю Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций. Населению в труднодоступные районы доставлено продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом более 50 тонн", — сказал Лапин.

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