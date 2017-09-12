В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что большинство нарушений зафиксированы в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа, доставлены 114 тонн продуктов и медикаментов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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