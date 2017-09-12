В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 1, Деръа – 1, Дамаск – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 5 нарушений в провинциях: Дамаск – 4, Деръа – 1", — говорится в информационном бюллетене, опубликованном в Facebook российского оборонного ведомства во вторник.

Сообщается, что большинство нарушений зафиксированы в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа, доставлены 114 тонн продуктов и медикаментов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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