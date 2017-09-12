В Сирии число населенных пунктов, примкнувших к перемирию, возросло до 2235

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, возросло до 2235, сообщает Минобороны России.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Баарабу и Хасапа провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2235", — говорится в информационном бюллетене, опубликованном в Facebook российского оборонного ведомства во вторник.

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