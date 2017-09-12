АНКАРА, 12 сен — РИА Новости. Анкара и Москва не имеют разногласий по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе накануне очередного раунда переговоров по Сирии в Астане, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его цитирует газета Hurriyet.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

"В настоящее время по провинции Идлиб все идет так, как мы договорились с Россией. Нет никаких споров с Россией по этому вопросу. Наши переговоры с Ираном также не принесли противоречий в повестку. Я считаю, что здоровые переговоры будут продолжаться после встречи в Астане. Процесс развивается позитивно", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Казахстан.

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