Эрдоган опроверг сообщения СМИ о тайной встрече с Асадом

АНКАРА, 12 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган опроверг сообщения СМИ о том, что якобы провел тайную встречу с президентом Сирии Башаром Асадом по просьбе президента РФ Владимира Путина.

"Я не встречался с Асадом и не собираюсь встречаться с ним", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Казахстан, его цитирует газета Hurriyet

Турция наряду с Россией и Ираном участвует в переговорах по Сирии в Астане как гарант перемирия.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. Накануне встречи высокого уровня страны-гаранты планируют провести 13 сентября заседание совместной рабочей группы.

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