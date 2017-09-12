Более 80 сирийских семей покинули лагерь беженцев под Дамаском

ДАМАСК, 12 сен — РИА Новости. Сирийские семьи, прожившие несколько лет в центре для беженцев в пригороде Дамаска, покидают лагерь и возвращаются к мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях, сообщил журналистам директор центра Ибрагим Мухаммед Хасун.

"Эти люди остались без домов, они бежали от террористов. Мы стараемся сделать все, чтобы помочь им… За последнее время более 80 семей уже покинули лагерь и вернулись туда, где они жили до войны, чтобы восстановить свои дома", — рассказал Хасун.

По его словам, сейчас в этом центре, который до войны в Сирии был школой для одаренных детей, находятся 230 семей — всего около 1,5 тысячи человек. Большинство беженцев — из Восточной Гуты, где ранее была создана зона деэскалации и развернуты посты российской военной полиции. Есть и те, кто бежал сюда из Идлиба, Алеппо, Дейр-эз-Зора и Деръа. Все они ждут своего шанса, чтобы с восстановлением мирной жизни в стране вернуться в свои дома.

"Очень хочется вернуться в свой дом, но пока мы не можем. Он находится в зоне, подконтрольной боевикам (вооруженной сирийской оппозиции). Мы очень ждем, когда война наконец закончится", — рассказывает девочка Руа Хайяф. Она родилась в Адре в провинции Дамаск, в лагере для беженцев живет уже три года вместе с сестрой, братом и мамой. За это время она закончила школу, которая работает на территории лагеря.

Учебная программа в этой школе такая же, как и в любой сирийской школе, а вот тетради, книги и необходимые школьные принадлежности сюда поступают от государства. Всего здесь учатся около 350 детей.

"Детям, которые здесь учатся, им больше нужно любви, внимания и заботы, потому что у некоторых из них нет родителей. Государство помогает всем, чем может. И учителя тоже помогают этим детям, вкладывая в них больше сил и уделяя им больше внимания", — говорит учитель начальных классов Раме Ризок.

Помимо школы, на территории лагеря работают продуктовые магазины и швейная мастерская, в которой трудятся те взрослые, которые не смогли найти работу за пределами центра.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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