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Война в Сирии
Война в Сирии

Более 80 сирийских семей покинули лагерь беженцев под Дамаском

06:0612.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛагерь беженцев в Дамаске. Архивное фотоЛагерь беженцев в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДАМАСК, 12 сен — РИА Новости. Сирийские семьи, прожившие несколько лет в центре для беженцев в пригороде Дамаска, покидают лагерь и возвращаются к мирной жизни на освобожденных от боевиков территориях, сообщил журналистам директор центра Ибрагим Мухаммед Хасун.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Эти люди остались без домов, они бежали от террористов. Мы стараемся сделать все, чтобы помочь им… За последнее время более 80 семей уже покинули лагерь и вернулись туда, где они жили до войны, чтобы восстановить свои дома", — рассказал Хасун.

По его словам, сейчас в этом центре, который до войны в Сирии был школой для одаренных детей, находятся 230 семей — всего около 1,5 тысячи человек. Большинство беженцев — из Восточной Гуты, где ранее была создана зона деэскалации и развернуты посты российской военной полиции. Есть и те, кто бежал сюда из Идлиба, Алеппо, Дейр-эз-Зора и Деръа. Все они ждут своего шанса, чтобы с восстановлением мирной жизни в стране вернуться в свои дома.

"Очень хочется вернуться в свой дом, но пока мы не можем. Он находится в зоне, подконтрольной боевикам (вооруженной сирийской оппозиции). Мы очень ждем, когда война наконец закончится", — рассказывает девочка Руа Хайяф. Она родилась в Адре в провинции Дамаск, в лагере для беженцев живет уже три года вместе с сестрой, братом и мамой. За это время она закончила школу, которая работает на территории лагеря.

Учебная программа в этой школе такая же, как и в любой сирийской школе, а вот тетради, книги и необходимые школьные принадлежности сюда поступают от государства. Всего здесь учатся около 350 детей.

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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Детям, которые здесь учатся, им больше нужно любви, внимания и заботы, потому что у некоторых из них нет родителей. Государство помогает всем, чем может. И учителя тоже помогают этим детям, вкладывая в них больше сил и уделяя им больше внимания", — говорит учитель начальных классов Раме Ризок.

Помимо школы, на территории лагеря работают продуктовые магазины и швейная мастерская, в которой трудятся те взрослые, которые не смогли найти работу за пределами центра.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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