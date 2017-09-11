В Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков ИГ*, сообщил эксперт

БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Александр Шишло. В случае окончательного поражения террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в России) в Европу из зон конфликтов в Сирии и Ираке могут вернуться тысячи жен и детей исламских боевиков, сообщила РИА Новости ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

"По различным данным, несколько тысяч женщин и детей, находящихся в зонах, которые ранее были подконтрольны ИГ*, в случае его окончательного поражения могут в ближайшие годы вернуться в Европу", — сказала собеседница агентства.

"У западных стран в настоящий момент нет единого представления и единой политики относительно того, какие меры следует применять, во-первых, к женщинам, которые, следуя за своими мужьями, поехали в Сирию и Ирак, но также к их детям, многие из которых были либо рождены, либо провели значительную часть своего детства в лагерях ИГ*, в том числе тренировочных… Мы знаем, что ИГ* в последний год уделяет достаточно серьезное внимание именно подготовке "молодых львят Халифата", — добавила эксперт.

При этом она обратила внимание на тот факт, что "ювенильная юстиция в большинстве европейских стран не позволяет применять к ним те же меры, которые могут быть применены к совершеннолетним людям, подозревающимся в связях с террористами".

*Террористическая организация, запрещенная в России