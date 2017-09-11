В Иордании надеются на скорейшее установление зон деэскалации в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время совместной пресс-конференции. 11 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади во время совместной пресс-конференции. 11 сентября 2017

АММАН, 11 сен – РИА Новости. Амман надеется, что зоны деэскалации в Сирии будут установлены как можно скорее, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

"Надеемся, что как можно скорее будут установлены все зоны деэскалации (в Сирии – ред.). Мы считаем, что успех здесь необходим, и это будет часть урегулирования (сирийского кризиса – ред.)", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Айман ас-Сафади также отметил, что Амман ценит сотрудничество с Москвой по югу Сирии. При этом он напомнил, что в этом вопросе Иордания сотрудничает в трехстороннем формате не только с Россией, но и с США.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.