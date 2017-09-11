В Иордании надеются на скорейшее установление зон деэскалации в Сирии

АММАН, 11 сен – РИА Новости. Амман надеется, что зоны деэскалации в Сирии будут установлены как можно скорее, заявил министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
Айман ас-Сафади также отметил, что Амман ценит сотрудничество с Москвой по югу Сирии. При этом он напомнил, что в этом вопросе Иордания сотрудничает в трехстороннем формате не только с Россией, но и с США.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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