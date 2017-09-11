60 населенным пунктам Сирии в зонах деэскалации нужна гуманитарная помощь

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Гуманитарная помощь необходима 60 сирийским населенным пунктам, находящимся в зонах деэскалации, следует из статистики, опубликованной в понедельник на официальном сайте Минобороны России.
По оценке Минобороны РФ, наиболее острая ситуация сложилась в расположенном неподалеку от Дамаска городе Дума с населением около 11 тысяч человек, жителям которого требуется поставить 25 тонн продовольствия и около 1,5 тонны медикаментов. Наибольшее число населенных пунктов, нуждающихся в гуманитарной помощи, согласно информации Минобороны России, расположено в третьей ("Восточная Гута") и четвертой (район Деръа) зонах деэскалации (26 и 17 соответственно).
Большая часть этих поселений уже полностью готова к возобновлению мирной жизни: в настоящее время в них восстанавливается водоснабжение и энергообеспечение, заново открываются больницы и школы, вводятся в эксплуатацию хлебозаводы.
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