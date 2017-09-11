60 населенным пунктам Сирии в зонах деэскалации нужна гуманитарная помощь

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты Аллуш. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор в районе господствующей высоты Аллуш. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Гуманитарная помощь необходима 60 сирийским населенным пунктам, находящимся в зонах деэскалации, следует из статистики, опубликованной в понедельник на официальном сайте Минобороны России.

В таблице, представленной военным ведомством, указаны такие данные, как приблизительная численность населения в каждом из населенных пунктов, а также их потребность в продовольствии и медикаментах. Ожидается, что Центр примирения враждующих сторон в Сирии будет ежедневно обновлять эту информацию.

По оценке Минобороны РФ, наиболее острая ситуация сложилась в расположенном неподалеку от Дамаска городе Дума с населением около 11 тысяч человек, жителям которого требуется поставить 25 тонн продовольствия и около 1,5 тонны медикаментов. Наибольшее число населенных пунктов, нуждающихся в гуманитарной помощи, согласно информации Минобороны России, расположено в третьей ("Восточная Гута") и четвертой (район Деръа) зонах деэскалации (26 и 17 соответственно).

Кроме того, министерство обороны опубликовало перечень из 39 населенных пунктов для возвращения беженцев и временно переселенных лиц в провинциях Алеппо, Хомс, Хама, Риф Дамаск, Деръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

Большая часть этих поселений уже полностью готова к возобновлению мирной жизни: в настоящее время в них восстанавливается водоснабжение и энергообеспечение, заново открываются больницы и школы, вводятся в эксплуатацию хлебозаводы.