Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, за сутки не изменилось – 2233. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не менялось и равно 233.
Медицинская помощь в течение суток оказывалась 53 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 55 817 жителям, добавили в ведомстве.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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