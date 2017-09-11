Россия и Турция отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — семь, обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – 1, Хама – 1, Эль-Кунейтра – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 нарушений в провинциях: Дамаск – 5, Хама – 2", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского оборонного ведомства в понедельник.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. По данным ведомства, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, за сутки не изменилось – 2233. Количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не менялось и равно 233.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции. Так, в населенном пункте Дейр-эз-Зор провинции Дейр-эз-Зор местному населению выдано 3,3 тонны продовольствия. В населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс местные жители получили 4,4 тонны продовольствия. Учащиеся из населенного пункта Зибдин провинции Дамаск получили 50 портфелей.

Медицинская помощь в течение суток оказывалась 53 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 55 817 жителям, добавили в ведомстве.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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